Meisje (5) gewond naar ziekenhuis na val met fiets: “Windstoot door passerende vrachtwagen deed haar vallen”

Problemen met bekerwaar­borg bij organisa­tor Trefpunt opgelost: “Fouten zijn allemaal rechtgezet”

Over de bekerchaos op de Gentse Feesten is het laatste woord wellicht nog niet gezegd, maar op één plein hadden bezoekers wat geduld nodig voor ze hun retourgeld zagen. “Enkelen moesten gewoon wat langer wachten dan voorzien, bij anderen merkten we dat er daadwerkelijk een fout was gebeurd. Een probleem dat tijdens de tiendaagse overigens al werd verholpen”, zegt Ine Van Nuffel van Trefpunt.