Meisje (14) stapt uit het leven nadat daders beelden online verspreiden van verkrachting - Burgemeester: “Shock voor onze gemeente”

Gent/GavereVijf tieners, onder wie drie minderjarigen, zijn opgepakt nadat ze samen een veertienjarig meisje hadden verkracht op een kerkhof in Gent. Het vijftal had beelden gemaakt van de aanranding en deze verspreid via sociale media. Het slachtoffer stapte enkele dagen later uit het leven. Drie minderjarigen zijn intussen geplaatst, twee meerderjarigen werden door de onderzoeksrechter aangehouden. De burgemeester van Gavere, Denis Dierick, spreekt over een “shock voor de gemeente”.

De feiten dateren van een tweetal weken geleden. Het slachtoffer, een veertienjarig meisje uit Gavere, was op 15 mei afgezakt naar de Westerbegraafplaats in Mariakerke, samen met een vriend. Op een bepaald moment daagden er nog vier anderen op, waarna alles misging.

Het vijftal randde het jonge slachtoffer aan en filmde ondertussen het hele gebeuren. Die beelden werden vervolgens verspreid via sociale media. Ook het tienermeisje kreeg ze te zien. Vier dagen na de gebeurtenissen op het kerkhof stapte het slachtoffer uit het leven.

Vijf daders

Na onderzoek van de beelden kon de politie vijf daders identificeren. Het gaat om drie minderjarigen en twee meerderjarigen uit Gent.

De twee meerderjarige verdachten werden vrijdag opgepakt. De onderzoeksrechter in Gent liet hen aanhouden op verdenking van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen of verspreiden van beelden van een persoon die een expliciete seksuele daad stelt en waarvan de persoonlijke levenssfeer geschonden kan worden. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Gent, die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

Ook de minderjarigen worden verdacht van dezelfde feiten. Ze werden geplaatst in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe in Everberg.

Het gerecht onderzoekt of er sprake is van de verzwarende omstandigheid dat de feiten tot de dood van het slachtoffer hebben geleid. De verdachten erkennen hun aanwezigheid op het kerkhof, maar het aandeel van elk van hen wordt nog onderzocht. Het Oost-Vlaamse parket kan alleen bevestigen dat de vijf verdacht worden van “feiten die zich kort voor de dood van het slachtoffer hebben voorgedaan”.

Quote Ik roep slachtof­fers van seksueel geweld op: dien klacht in. Er staan mensen klaar om u te helpen in seksuele zorgcentra Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne omschreef de feiten als “vreselijk” op Twitter. “Mijn gedachten zijn bij de familie en vrienden. Er zijn verdachten opgepakt en het onderzoek loopt. Justitie moet en zal voor gerechtigheid zorgen. (..) Ik roep slachtoffers van seksueel geweld op: dien klacht in. Er staan mensen klaar om u te helpen in seksuele zorgcentra. Justitie zal alles doen om daders te vatten en bestraffen. Ook diegenen die beelden verspreiden, want ook dat is strafbaar. Absolute prioriteit voor justitie.”

“Shock voor de gemeente”

De burgemeester van Gavere, Denis Dierick, spreekt over een “shock voor de gemeente”. “Je denkt niet dat zoiets in jouw gemeente kan gebeuren”, zegt Dierick in gesprek met HLN LIVE. “Het meisje ging naar school in Baaigem, een kleine schoolgemeenschap waar de kinderen nauw met elkaar verbonden zijn. Voor hen is het noodzakelijk om opvang te voorzien. We hebben vorige week woensdag de kinderen naar school geroepen om er open over te praten. Nadien werd een wandeling gemaakt. Dat heeft de kinderen deugd gedaan.”

“Toen de feiten bekend raakten, volgde er een nieuw drama. Er is nood aan opvang en duiding. Het moet geplaatst worden voor deze jonge mensen. Hopelijk kan het ook een les zijn voor anderen. Er zouden ook twee volwassenen bij betrokken zijn. Ik stel me hierbij echt vragen. Het CLB is ingelicht en er zou ook psychologische hulp zijn bij het tweede terugkeermoment op school.”

Traumabegeleiding op school

An Victoir van Vrij CLB Netwerk vertelt aan HLN Live hoe de oud-leerlingen van het meisje zullen begeleid worden. “Deze leerlingen rouwen niet alleen om hun klasgenootje dat is weggevallen, maar hebben ook iets zeer schokkends en ingrijpends meegemaakt”, aldus Victoir. “Het is dan belangrijk dat je erbij bent, dat je als volwassene klaar voor hen staat.”

Dat kan een leerkracht zijn, maar hier is professionele hulp zoals iemand van het CLB toch ook wel aangewezen, klinkt het. “Die mensen hebben ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt.” Ook groepsmomenten kunnen georganiseerd worden om de jongeren bij te staan bij de verwerking.

Bekijk ook: CLB over traumabegeleiding

De partner van burgemeester Denis Dierick van Gavere kende het meisje persoonlijk, vertelt hij. “Mijn vrouw werkt in de opvang van het schooltje in Baaigem. We kennen ook haar ouders, zeer warme mensen”, luidt het. De burgemeester hoopt dat de daders niet uit de streek komen. “Dat zou nog een derde proces zijn om te verwerken als dat wel zo zou zijn.”

“Verschrikking voor slachtoffer”

Niels Van Paemel van Childfocus legt uit dat er steeds vaker gevallen van seksuele uitbuiting online opduiken. “Sinds het begin van de eerste lockdown is het aantal gevallen gestegen met 65 procent”, luidt het. “Onder seksuele uitbuiting vallen verschillende zaken: misgelopen sexting, seksuele afpersing, grooming (volwassenen die minderjarigen online benaderen met een seksueel oogmerk) en kinderporno.”

Het is moeilijk te zeggen waarom het aantal gevallen is gestegen sinds de eerste lockdown, maar Van Paemel vermoedt dat “daders meer vrij spel gehad hebben en er meer jongeren online waren.”

Quote Het is belangrijk om te beseffen dat wanneer het delen van intieme beelden misloopt de verzender het slachtof­fer is. Niels Van Paemel van Childfocus

Voor een slachtoffer is seksuele uitbuiting “een verschrikking”, zegt Van Paemel. “Zeker voor een puber. In dit geval gaat het over verkrachting, een van de ergste dingen die je kan overkomen. Hier werd het slachtoffer voor een tweede keer geconfronteerd met het trauma door de beelden die online staan. Dat kan de druppel zijn die ervoor zorgt dat iemand overgaat tot zelfdoding.”

“Langs de zijde van de dader merken we in het algemeen een soort gevoel van veiligheid”, verduidelijkt Van Paemel. “Bepaalde netwerken, zoals WhatsApp, zijn end-to-end versleuteld. Mensen kunnen bepaalde beelden met elkaar delen en denken dat ze veilig zijn. Dat is misschien drempelverlagend voor daders.”

Vertrouwen geven

Tot slot zegt Van Paemel dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat slachtoffers bij iemand terechtkunnen. “Ze moeten een volwassen vertrouwenspersoon hebben. We moeten proberen ervoor te zorgen dat de beelden het slachtoffer niet achtervolgen. Als volwassene moeten we op een goede manier reageren. Ik kijk dan naar justitie, politiediensten, leerkrachten en ouders.”

“Wanneer zaken online mislopen moeten we het slachtoffer ondersteunen. Het is belangrijk om te beseffen dat wanneer het delen van intieme beelden misloopt de verzender het slachtoffer is. We moeten die persoon dus ook zo benaderen. We creëren een gevoel van vertrouwen, zodat we ervan kunnen uitgaan dat wanneer een minderjarige hiermee wordt geconfronteerd erover zal praten in plaats van ermee te blijven zitten.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be