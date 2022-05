Mei plasticvrij: dankzij deze Gentse adresjes leid je makkelijk een afvalvrij bestaan

Boodschappen

Boodschappen doen zonder plastic op te stapelen, het lijkt een onmogelijke opdracht. Gelukkig is er OHNE in Gent: vlak aan het station en op de Steendam. Je kan er zelf potjes meenemen om te vullen met pasta, noten, koekjes en zoveel meer. Groente en fruit steek je gewoon in je eigen tas. Plastic zakjes, bekers en containers zal je hier niet vinden, tenzij ze hergebruikt werden. Nog een goede plek voor plasticvrije boodschappen zijn de boerenmarkten die op heel wat plekken doorgaan in Gent.

OHNE, Steendam 68 en Koningin Elisabethlaan 22, 9000 Gent.

Koffie

Koffie om mee te nemen – de Gentenaars zijn er zot van. Toch als je kijkt naar de hoeveelheid koffiebars in de stad. Helaas gaat dat vaak gepaard met een kartonnen bekertje dat je achteraf gewoon in de vuilnisbak gooit. Gelukkig zijn er ook koffiebars zoals Nana café aan het station, waar ze hameren op hervulbare bekers. Bij Nana kan je trouwens ook genieten van heerlijk bananenbrood van geredde bananen, brownie van bruine bonen en ander lekkers. Ga zeker eens langs om alles zelf te proeven.

Nana Café, Sint-Pietersaalststraat 1, 9000 Gent.

Volledig scherm Salomé van koffiehuis Nana. © Jill Dhondt

Frietjes

Veel koffiebars in Gent, maar nog meer frituren. Helaas gaat een bezoek daaraan vaak gepaard met een hoop plastic bakjes. Behalve bij Frituur Lily op de Vlaamsekaai. Hier durf je gewoon geen potje met saus meer te vragen. Lily zet zich al jaren in om haar frituur (en de wereld daarbuiten) zo plasticvrij mogelijk te maken. Sausjes worden op de frietjes meegegeven, de bakjes zijn van gerecycleerd karton, plastic zakjes komen hier niet binnen. Kom je met je eigen pot om frietjes in de doen, dan maak je Lily haar dag. Frietjes eten zonder je schuldig te voelen, het kan dus.

Frituur Lily, bocht Vlaamsekaai, 9000 Gent.

Volledig scherm Frituur Lily op de Vlaamsekaai. © Jill Dhondt

Speelgoed

In De Speelfontein op de Koningin Astridlaan kunnen ouders, grootouders, nonkels en tantes terecht voor kleertjes, puzzels, gezelschapsspelen, poppen, auto’s, autobanen, knikkerbanen, knutselmateriaal, bouwmateriaal en zoveel meer voor hun kleine koters. Elk stuk in de winkel werd zorgvuldig geselecteerd en is ook op verantwoorde wijze gemaakt. Weinig plastic, veel hout, evenveel spelplezier.

De Speelfontein, Koningin Astridlaan 169, 9000 Gent.

Volledig scherm Speelgoedwinkel De Speelfontein aan het station. © Wannes Nimmegeers

Verzorging

Plastic weren uit je badkamer is niet gemakkelijk. Behalve wanneer je naar de Lush gaat in de Langemunt. In plaats van flessen werken ze daar met bars om je haar te verzorgen. Crèmes voor je gezicht en je lichaam komen in potjes die je terug kan binnenbrengen eens ze leeg zijn, zodat ze hergebruikt worden. Voor deodorant kan je naar de hervulbare deo van Ray grijpen, een Gents merk van verzorgingsproducten.

Volledig scherm Thomas Kindermans met mama Hilde Nys, de gezichten achter Ray. © Jill Dhondt

Slapen

Wil je eens een nacht in Gent overnachten, weg van je eigen huis, maar dan op een duurzame manier? Dan ben je bij Ecohostel Andromeda aan het juiste adres. Dit eigenzinnige CO2-neutrale hostel is gevestigd in een voormalig binnenvaartschip. Daarin vind je zowel slaapzalen als een privékamer. Het biologische fairtrade-ontbijt is gratis.

Volledig scherm Een kamer op de boot van Ecohostel Andromeda. © rv