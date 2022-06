Meesteroplichter haalt 56.000 euro af met ‘onbekende’ kredietkaart vriendin: “Van minstens 30 dames kreeg ik een kaart om te gebruiken”

De meesteroplichter heeft altijd verklaard dat hij een relatie met het slachtoffer had. Jef Vermassen was in het verleden meermaals zijn raadsman, maar liet op 23 mei het hof weten dat hij niet meer optreedt voor Van Haut. Die vroeg uitstel, maar dat stond het hof niet toe. Van Haut bleef er zelf bij dat de vrouw van de kredietkaart afwist. “In die 21 jaar tijd heb ik van minstens 30 dames een kaart gekregen om ze te gebruiken.”

Geheime postbus

Dat de uittreksels in een postbus terechtkwamen, waarvan de vrouw geen weet had, ontkent hij. “De post moest op een postbus aankomen, omdat haar partner er geen weet zou van hebben.” Volgens het slachtoffer had zij de man in 2017 daarvoor al vijf jaar niet meer gezien. Het vermoeden van haar advocaat is dat Van Haut sinds 2010 de kaart gebruikte en zelf aanzuiverde, maar sinds 2015 niet meer. “Ze had sinds 2011 geen geld meer, waarom zou ze hem dan toelaten haar geld te gebruiken?” Van Haut op zijn beurt houdt vol dat de vrouw wist van de kredietkaart en ze samen met hem is gaan tekenen in het bankkantoor.