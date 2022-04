Meer meldingen van sluikstort en uitpuilende vuilnisbakken, maar aantal kilo sluikstort daalt

GENTSluikstort blijft een doorn in het oog van de Gentenaar, dat blijkt uit de eerste voorstelling van het Netheidsrapport 2021. Er zijn meer meldingen en dus ophalingen, maar het aantal kilo opgehaalde sluikstorten ligt dan weer lager dan in 2020.

Het Netheidsrapport van 2020 was een harde noot om te kraken: veel sluikstort, veel meldingen en omdat we met z’n allen op pad gingen, viel dat ook meer op. In 2021 werden er 12 procent meer meldingen van sluikstorten in Gent gedaan. Het gevolg: 2 procent meer ophalingen. Daar staat tegenover dat het aantal kilo opgehaald sluikstort met tien procent is gedaald.

Over zwerfvuil is er ook goed nieuws: 14 procent minder dan in 2021. Daar lijkt de boodschap doorgedrongen, want de vuilnisbakken kregen maar liefst 28% meer afval te slikken. Vergeleken met 2016 worden die cijfers nog indrukwekkender: dan gaat het om een stijging van 85%, van 960 naar 1.776 ton. Volgens bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) is die stijging deels te wijten aan take-away en on-the-go consumpties, zoals wegwerpkoffiebekers.

Het aantal vaststellingen van sluikstort nam ook toe: 78 procent meer en dat zie je ook in de handhaving. Er zijn meer GAS-boetes uitgedeeld. Dit jaar komt het Netheidsrapport in 2 delen, op een wijk-per-wijk-analyse is het dus nog wachten tot mei.

“De uitdaging blijft groot en er zijn ook lichtpunten. Steeds meer Gentenaars werken met ons samen om Gent proper te houden”, zegt Van Braeckevelt. “Die steun en betrokkenheid is niet alleen fijn, maar ook belangrijk. De vraag naar meer handhaving vindt ook steeds meer gevolg. Gent neemt afval serieus. Het is een complex probleem, maar we geven niet af en pakken dat ook aan op alle fronten tegelijkertijd.”