Meer hiphop? Meer metal? Geen grijpgrage handjes meer! "De Gentse Feesten voor jongeren is meer dan één band hé”

GENTDe Gentse Jeugdraad nam op maandagavond Trefpunt, het hart van de Gentse Feesten, even over. Om te discussiëren over hoe dat er nu juist moet uit zien, een programmatie voor jongeren. Belangrijk, want de subsidies voor de pleinen hangen deels van dat programma af. “Een sluitingsuur van 1u? Dat mag de vuilnisbak in.”

Controversiële maatregel in het nieuwe reglement voor subsidies voor de Gentse Feesten: pleinorganisatoren zijn verzekerd van 85% van hun centen. De overige 15% moeten ze verdienen door in te zetten op vernieuwing, namiddagactiviteiten en verjonging. Over die laatste twee zal wellicht nog wat inkt vloeien, maar op maandag nam de Gentse Jeugdraad alvast het voortouw. Iedereen was welkom om een idee te pitchen, ditchen of brainstormen.

Hip?

“Jongerenprogrammatie is meer dan gewoon één band op tien dagen tijd”, zegt Eva Janssens van de Gentse Jeugdraad. “Het gaat ook over breder ideeën, zoals een eigen podium, een extra plein of een andere soort muziek. Hiphop is superpopulair momenteel, maar daar zie je weinig van op de Gentse Feesten. Er is ook een boomende technoscène in Gent die deels door het bruisende nachtleven wordt rechtgehouden, maar misschien willen we daar meer van? Het zijn maar voorbeelden, maar alle voorstellen zijn welkom. Die worden samengevat in een nota en doorgegeven aan de juist instanties. Zo hebben pleinorganisatoren ook een idee in welke richting ze moeten denken.”

Volledig scherm Ook schepen Hafsa El-Bazioui (Groen) kwam kijken naar de projecten ... en de prullenbak. © svwg

En dus is er een muur om suggesties op te plakken, een kaart om letterlijk ruimte in te nemen, een kussen om de diepste dromen onder te leggen én een prullenbak voor alles wat weg mag. We spieken even. ‘Grensoverschrijdend gedrag’. Weg ermee. ‘Alle pleinen die dicht gaan om 1u op ééntje na’. Mag blijkbaar ook anders. Maar op de muur achter Eva staan ook constructieve plannen. “Meer metal”, dat krijgt het meeste stemmen op het moment dat wij passeren.

Frietjes om 4

“Ook na vanavond kunnen jongeren een project of een ideetje pitchen via onze ‘aanstekers’”, legt Eva uit. “Die verschijnen op de website en kunnen nadien stemmen vergaren. Zo weten wij ook welke plannen veel bijval kennen.” Gratis frietjes om 4u? Tja, je kan maar proberen.

Ook schepen voor Jeugd Hafsa El-Bazioui (Groen) kwam even piepen op de samenkomst, al was ze er vooral om te luisteren. “Ik ben opgetogen dat jongeren zelf het initiatief nemen om die vernieuwing in gang te steken, het gaat uiteindelijk om hen. Er zijn al veel mooie ideeën verschenen, ik ben razend benieuwd naar wat er uit komt.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.