Meer duidelijkheid rond verdacht overlijden in Nieuw Gent: “Gaat om 63-jarige bewoonster van appartement”

Gent Opgelet! Meulestede­brug zaterdag opnieuw dicht

Het is nog even op de tanden bijten tot de nieuwe Meulestedebrug er ligt en kan gebruikt worden. Tot dan moeten we nog over het oude exemplaar, maar niet deze zaterdag. Dan worden er funderingswerken gedaan voor de nieuwe brug, waardoor ook de oude even moet sluiten. Tussen 6 en 19u moet je omrijden.

27 mei