“Meer druiven dankzij infraroodlichtjes”: Vlamingen bedenken ingenieus systeem tegen nachtvorst

Nu zaterdag 15 mei is volgens de volksweerkunde de laatste dag van de ijsheiligen. Vanaf dan zou er geen vorst meer mogen optreden. Planten extra indekken, verwarmen of binnen plaatsen is dan ook niet meer nodig. Maar voor veel wijnbouwers is het kwaad allang geschied. In Frankrijk vreest men door de strenge vorst een verlies van 20 tot 50% van de druivenoogst. In de Bourgogne en in de Rhônevallei spreekt men zelfs over 90% verlies. "En ook in Vlaanderen verwacht men schade", zeggen Alexander Schmidt en Laurens De Vos. Maar als het van hen afhangt, "spelen de ijsheiligen straks nergens meer mee". Het duo ontwikkelde het bijzonder intelligente vorstbeveiligingssysteem Frolight, dat gebruikmaakt van infraroodlampjes.