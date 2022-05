Meer dan vijf ton afval opgehaald tijdens ‘Gentsche Gruute Kuis’: “Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen”

GENT Gentse brouwerij Stroom komt met fris blond biertje (en licht erotisch etiket)

Het is officieel terrasjestijd en dat betekent dat we dringend op zoek zijn naar iets fris om de dorst te lessen. Gelukkig heeft de Gentse brouwerij Stroom een nieuw blondje in voorraad: Early Summer. Die kreeg z’n lancering donderdag in Vol Pension.

29 april