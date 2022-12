Meer dan vierhonderd leerlingen protesteren tegen sluiting wijkbibliotheek: “Het openbaar vervoer nemen naar een ander filiaal is niet haalbaar”

“Elke week bezoeken onze leerlingen de wijkbibliotheek”, vertellen directeur Kathleen Dejonckheere en juf Stefanie van het Sint-Janscollege Oude Bareel dat 434 leerlingen telt. “Elke klas gaat om de drie, vier weken langs. Het is maar een kilometer van onze school verwijderd, wat een bezoek heel gemakkelijk maakt. Mocht de bibliotheek sluiten, dan zijn we gedwongen om het openbaar vervoer te nemen om naar een ander filiaal te gaan, maar dat is niet haalbaar voor ons. Zowel qua tijd als budget. Dan vallen onze waardevolle bibliotheekbezoeken dus weg.”

Het Gentse stadsbestuur kondigde enkele weken geleden al aan dat het vier wijkbibliotheken gaat samenvoegen tot twee nieuwe, grotere vestigingen, ondanks het feit dat ze vaak bezocht worden. De bibliotheken van Wondelgem in de Botestraat en Mariakerke op de Trekweg worden samengevoegd, net zoals twee bibliotheken in Sint-Amandsberg - in de Halvemaanstraat en de Heiveldstraat. Waar de nieuwe, samengevoegde bibliotheken zullen komen, valt nog af te wachten.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Hoop

Afgelopen zaterdag kwamen zo’n tweehonderd buren al samen aan de wijkbibliotheek in de Heiveldstraat om het belang ervan aan te kaarten. “Onze bibliotheek is meer dan een plek waar je boeken kan ontlenen, het is een van de belangrijke ontmoetingsplekken voor de buurt”, klonk het toen. Dinsdag trokken meer dan 400 leerlingen en leerkrachten van het Sint-Janscollege Oude Bareel nog eens naar de bib, ondanks de hardnekkige regen, om opnieuw te protesteren. ‘Red de bib’, klonk het luid.

Schepen Sami Souguir (Open Vld) neemt de boodschap ter harte. “We zijn nog steeds op zoek naar een geschikte locatie voor een eengemaakte, volwaardige wijkbibliotheek in Sint-Amandsberg”, zegt de cultuurschepen. “Maar dat de vestiging in de Heiveldstraat voldoende is voor de buren, dat ze hun lokale werking verkiezen boven een grotere bib op een andere locatie, dat neem ik zeker en vast mee naar het college. We zullen bekijken met de diensten of de optie bestaat om het in die capaciteit te laten bestaan.”

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

