Meer dan twee jaar verder, maar nog steeds conflict: betaalt verzekeraar drie miljoen euro voor tickets Van Eyck-expo terug?

Tweakers "Deze vaak onnodige functiona­li­teit van je tv kost je tot 70 euro per jaar": met deze tips bespaar je op je energiever­bruik

Bij gebrek aan zomerse temperaturen zullen we het nakende WK voetbal meer dan ooit met zijn allen in eigen zetel bekijken. Met de duivelse elektriciteitsprijzen in het achterhoofd is een energiezuinige televisie interessanter dan ooit. Expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers legt uit waarop je moet letten wanneer je zo’n toestel wil aanschaffen en hoe je het verbruik van je huidige televisie kan verminderen. Daarnaast deelt hij zijn favoriete energiezuinige tv’s van het moment.

18 oktober