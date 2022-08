Meer dan twee jaar na ontdekking van grootschalig drugslab in Brugse Poort is onderzoek pas afgerond, na hulp uit Nederland

Oostende/Zottegem/Gent Man steelt wagen van advocaat, maar wordt vrijgespro­ken: "Hij is ontoereke­nings­vat­baar”

Een 23-jarige Bulgaar is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor een reeks diefstallen. Ahsun A. stal nochtans de auto van een Oostendse advocaat, maar was volgens de gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar. De rechter volgde de stelling van de verdediging en achtte een internering niet mogelijk.

29 augustus