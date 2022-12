Meer dan honderd Oekraïense vluchtelingen volgen jobdag in Gent: “Mijn droom? Opnieuw als agent aan de slag te gaan”

GentMomenteel worden er meer dan duizend Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Gent en het ziet er niet naar uit dat ze snel zullen terugkeren naar huis. Om hen aan een job te helpen, werd specifiek voor hen een jobdag georganiseerd aan het station. De meer dan honderd deelnemers konden workshops volgen, maar ook meteen in gesprek gaan met verschillende bedrijven en uitzendbureaus.

Kateryna Omelchinko (39) kwam zes maanden geleden aan in Gent met haar twee zonen. In Oekraïne werkte ze als politieagent. Hier is ze al twee maanden aan de slag als poetshulp. “Maar ik weet dat ik meer kan”, vertelt ze aan het begin van de jobdag. “Het is mijn droom om weer als agent aan de slag te gaan, maar ik sta zeker en vast open voor andere jobs waar ik mijn potentieel kan benutten en mijn Nederlands kan oefenen. Ik hoop dat deze jobdag daarbij kan helpen.”

Quote Door een traject op maat heten we de vluchtelin­gen niet alleen welkom, we maken hen ook zelfred­zaam in moeilijke omstandig­he­den Rudy Coddens, Schepen van Sociaal beleid

Sinds maart werden meer dan duizend Oekraïense vluchtelingen ingeschreven bij de Stad Gent en haar deelgemeenten. 751 van hen zijn op beroepsactieve leeftijd, 345 personen schreven zich al in bij de VDAB. Om hen vlotter aan een job te helpen organiseerde Travi (expert in opleiden van uitzendkrachten), samen met de VDAB en Stad Gent, een jobdag aan het Sint-Pietersstation, specifiek op Oekraïense vluchtelingen gericht die in en rond Gent aan de slag willen. In totaal daagden meer dan honderd kandidaten op.

Volledig scherm Meer dan honderd Oekraïense vluchtelingen die en of rond Gent aan de slag willen, volgden een jobdag aan het station. © Jill Dhondt

Gemotiveerd

“We merken dat de Oekraïense kandidaten enorm gemotiveerd zijn om snel een job te vinden”, gaf Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid, aan bij de start van de jobdag in Gent. “Ze willen bovendien graag bijdragen aan onze samenleving en die kans mogen we niet laten liggen. Ook onze bedrijven varen daar wel bij. Door een traject op maat heten we de vluchtelingen niet alleen welkom, we maken hen ook zelfredzaam in moeilijke omstandigheden.”

Doorheen de dag konden de Oekraïense nieuwkomers workshops volgen in hun eigen moedertaal over solliciteren in Vlaanderen, maar ook over de werking van de Vlaamse arbeidsmarkt. Tussendoor konden ze in contact komen met verschillende uitzendbedrijven en werkgevers in de regio. Voor hen organiseerde Travi ook een workshop met tips over hoe ze vlotter Oekraïense vluchtelingen kunnen rekruteren.

“Met de steun van de Vlaamse regering zijn we van plan om nog meer jobdagen te organiseren”, zei Vincent Vandenameele, initiatiefnemer van de jobdag en directeur van Travi, opgetogen. “Het komende jaar staan er zeker al tien op het programma, verspreid over heel Vlaanderen. We werken ook aan job-en taalcoaching en technische opleidingen om de kandidaten nog meer te versterken.”

LEES OOK:

Volledig scherm Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid van de Stad Gent, Freddy Van Malderen, provinciaal directeur van VDAB Oost-Vlaanderen, Vincent Vandenameele, initiatiefnemer en directeur van Travi en Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk. © Jill Dhondt

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.