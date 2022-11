Meer dan 200 personen op de bon bij verkeerscontrole in Gent

Deurle Museum in Sint-Mar­tens-La­tem nodigt naakte bezoekers uit: “Het evenement is gezins­vrien­de­lijk en open voor iedereen”

Hopelijk werkt de verwarming goed in museum Dhondt-Dhaenens in Deurle (Sint-Martens-Latem), want op vrijdag 25 november kan je er in je adamskostuum de kunstwerken komen bewonderen. De eerste ‘blootgewone nocturne’ komt er in samenwerking met de naturisten van Naked Freedom.

