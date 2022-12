Meer dan 140 patiënten op spoed beland na ochtendlijke slippartijen op spekgladde Gentse wegen

Het AZ Sint-Lucas kreeg de grootste toevloed van slachtoffers binnen. Logisch ook, dat ziekenhuis ligt het dichtst bij centrum-Gent. “Het begon al vroeg in de ochtend", zegt woordvoerder Iny Cleeren. “Nog voor de middag zaten we al aan 45 patiënten die slachtoffer werden van ijsplekken. Dat is echt hallucinant veel. Gelukkig hadden de mensen wel geduld, want uiteraard stroomde de wachtzaal vol. De meesten hadden breuken, schaafwonden en kneuzingen. Bij fietsers zonder helm waren er ook hersenschuddingen. De meeste patiënten konden na verzorging weer weg, maar er zijn er ook enkelen met complexe breuken, waar een operatie nodig is.”

Nog breuken

Een zelfde verhaal bij het AZ Jan Palfijn. “Op een gegeven moment was het hier echt een af- en aanrijden van ziekenwagens", zegt Josse Abrahams. “Voor de middag al waren er 35 slachtoffers binnengebracht, gelukkig allemaal met verwondingen die meevielen. Veel breuken wel, maar iedereen kon na verzorging naar huis.” Ook het AZ Maria Middelares en het UZ kregen een heel drukke ochtendspits te verwerken. “Wij hadden voor de middag al een 20-tal patiënten, maar intussen zitten we al over de 40", zegt Catherine Zenner van het AZ Maria Middelares. Ook in het UZ waren er voor de middag al 20 fietsers en voetgangers voor verzorging.

Waar het juist mis ging, en waarom het enkel in Gent zo glad was, is niet echt duidelijk. “Er is wel degelijk gestrooid", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Om 20 uur donderdagavond al reden de strooidiensten uit, maar het heeft daarna nog geregend, waardoor een deel van het zout is weggespoeld. We zijn vanmorgen met een nieuwe strooironde begonnen, maar het neemt vier tot zes uur in beslag om op alle wegen te passeren. Dit moet beter kunnen.”

Volledig scherm Gladde wegen deze ochtend in Gent. Fietsers zijn op hun hoede © Wannes Nimmegeers

