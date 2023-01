Meer dan 100 jaar oude pelsenwinkel gesloten na overlijden eigenaar: “Rudy was een meester in zijn vak”

Gent Bekend café in het kleinste huis van Gent nog gesloten tot maart-april: “Het is een plek die je instant gelukkig maakt”

Het Tolhuisje, in het kleinste huis van Gent (amper 2,86 meter breed), is al maanden gesloten. Het cafeetje werd vorige zomer overgelaten, in oktober zijn de verbouwingswerken gestart. Zodra de zon terug is, zwiert de nieuwe eigenaar de deuren weer open. Of er veel verandert in het café zelf, dat lees je hieronder.

