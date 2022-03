Meer covidbesmettingen en griep, maar aantal patiënten in UZ Gent blijft vrij stabiel

Ruim 18.000 mensen legden op maandag 14 maart een positieve covidtest af. Dat betekent dat er plots, zoals voorspeld, veel meer virus circuleert dan voor de versoepelingen. Momenteel heeft dat nog geen weerslag op de bezetting van de ziekenhuisbedden, dat bevestigt Karlien Wouters van het UZ Gent. “Momenteel hebben we geen covidafdeling. Patiënten die positief testen, maar om een andere reden in het UZ verblijven, worden geïsoleerd." Momenteel zijn er 9 covidpatiënten en 16 positieve gevallen op andere afdelingen geteld.

De grote overspoeling onder code geel blijft vooralsnog uit. Tegelijk duikt er ook flink wat griep op. “We zien sinds kort ook patiënten met griep die wanneer ze heel ernstig ziek zijn, opgenomen worden in ons ziekenhuis”, aldus Wouters. Ook die patiënten liggen verdeeld over verschillende afdeling, zo zijn er 2 jonge patiëntjes op pediatrie en 5 op de afdeling Longziekten. Volgens Wouters gaat het om een normaal aantal voor een typische griepgolf, maar start die wel een maand later.

Dat betekent niet dat het momenteel niet erg druk is in het UZ Gent. “Dat is al sinds de zomer zo en we verwachten ook dat dat nog enkele maanden zo blijft, daar verandert de griep niet veel aan”, zegt Wouters. “Het betekent dat we heel strikt plannen, om zo veel mogelijk patiënten te kunnen ontvangen”.

Personeel

Niet alleen het aantal zieke patiënten is van tel, ook onder het personeel vallen er vaak mensen uit met covid. Al valt dat op dit moment nog best mee. “Dat lijkt de laatste twee weken te verminderen. Na de grote uitval door de omikronvariant in januari en februari zien we nu terug beterschap, maar het blijft krap”, klinkt het in het UZ Gent. Hopelijk blijft dat ook zo, en houdt code geel dus ook stand.