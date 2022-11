Medewerkster rusthuis besteelt 11 bejaarde bewoners: “Die mensen vertrouwden jou”

De medewerkster, die intussen aan de slag is in een ander rusthuis, erkent dat het laakbaar is wat ze heeft gedaan. “Ik zat in een moeilijke financiële situatie en zag geen andere oplossing. Intussen heb ik wel alle slachtoffers vergoed.” Het openbaar ministerie vorderde een werkstraf of een celstraf van 6 maanden en een boete van 800 euro, weliswaar met uitstel. Uitspraak valt op 22 december.