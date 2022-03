Medewerkster (36) van slagerij uit Gentbrugge gaat aan de haal met inhoud van kassa: “Ik had nog recht op dat geld”

Gent “'t Vliegerke is van ons, niet van Redbull!” Nachtburge­mees­ter verzet zich tegen WK papieren vlieger­tjes in de Vooruit

“Ik ben als Nachtburgemeester verplicht hier tegen op te treden. Ikzelf, Trefpunt en de Vlasmarkt zeggen neen. Het WK papieren vliegtuigjes in de Vooruit, dat kan niet doorgaan, en al zeker niet met Redbull. Dat moet in de Charlatan, met irish coffee, en met A3-papier.” De Gentse rebellie is duidelijk terug na corona.

