Medewerkers van supermarkt Match stelen voor 47.000 euro aan drank uit magazijn

Oostakker Dealende twintiger verbergt kilo cannabis in zijn slaapkamer: “Ik smoor omdat ik veel aan mijn hoofd heb”

T.B., een twintiger uit Oostakker verscheen in de correctionele rechtbank voor het dealen van cannabis. De jonge kerel werd door de politie op heterdaad betrapt in het Sint-Laurentiuspark in Oostakker met 228 gram van het goedje. Hij beweerde dat hij indertijd dealde om zijn eigen verslaving te betalen.

20 april