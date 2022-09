Medewerkers AZ Jan Palfijn bedwingen de Dolomieten voor het goede doel

De enthousiaste groep van 21 Palfijntjes namen deel aan Climbing for Life . Een organisatie die zicht inzet voor patiënten met longaandoeningen zoals Astma, muco, COPD en long-covid. Het doel van de organisatie is om deze patiënten aan te sporten om te sporten omdat sport een positieve invloed heeft op voor ieders lichaam en geest.

Geweldige ervaring

“Het was een fantastische ervaring”, getuigt zorgkundige Valerie Raman. “Hoewel de regen op de tweede dag van ons verblijf met bakken uit de lucht viel en iedereen doorweekt aankwam in de berghut, hebben we ons steeds prima vermaakt. Op de derde dag stond de zwaarste klim op het programma, maar die dag klaarde de hemel gelukkig op en gaf de zon ons wat extra energie en moed. Hoewel iedereen tijdens de zware klim zichzelf is tegengekomen, werden we beloond met een fenomenaal uitzicht”, besluit Valerie.