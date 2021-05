Medewerker belastingdienst (60) verduistert 159.000 euro en moet mogelijks twee jaar naar de cel

Gent Gentenaar Patrick (65) leert Congolezen eetbare rupsen kweken: “Vlees en vis zijn voor de bevolking onbetaal­baar”

25 mei Rupsen. Daarmee wil Gentenaar Patrick De Bleser de hongersnood in Congo aanpakken. In Lubumbashi heeft hij een project lopen waarbij een acaciaplantage is aangelegd, omdat op die bomen de rupsen van een bepaald soort nachtvlinder gedijen. En die rupsen blijken vol proteïnen te zitten. “Als we ze mengen met honing, maken we er voedselrijke snoepjes van", legt hij uit. De provincie Oost-Vlaanderen steunt het project, waar ook Don Bosco Sint-Denijs-Westrem aan meewerkt.