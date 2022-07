Mathieu (25) brengt met Hip Hop Hooray elke dag hiphop naar het Baudelopark: “We hebben een volledig Gentse line-up”

GentDat hiphop aan een opmars van jewelste bezig is, hoef je Mathieu Brouillet (25) van Hip Hop Hooray niet te vertellen. Al vijf jaar lang organiseert hij hiphopevenementen in Gent. Tot voor corona bleef het iets of wat een niche, maar nu boomt hiphop als nooit tevoren. Dat zal ook op de Gentse Feesten te merken zijn, want in het Baudelopark zullen liefhebbers zich voor het eerst kunnen uitleven in een hiphop dorp.

“Zwangere Guy verkoopt vijf keer de AB uit. Dat had je je vroeger nooit kunnen inbeelden, maar het maakt wel duidelijk dat hip hop populair is. En daar zijn we alleen maar blij om.” Dat vertelt Mathieu Brouillet (25) van Hip Hop Hooray. Al meer dan vijf jaar organiseert de Gentenaar hiphopevenementen in Gent.

Hiphopevenement

“In het begin was dat echt voor een kleinere groep liefhebbers. Samen met twee andere vrienden droomden we van een hiphopfestival, maar dat bleek voorlopig nog niet mogelijk. We zijn toen een paar keer flink op onze bek gegaan, maar we hebben telkens onze rug gerecht.” Vlak voor corona droomden ze van een hiphopevenement op de Gentse Feesten, maar die plannen vielen toen uiteraard in het water.

Nu, twee jaar later, is Mathieu helemaal klaar voor de Gentse Feesten, waar hij zijn eigen hiphop dorp heeft in het Baudelopark, in samenwerking met Trefpunt. “Het worden tien fantastische dagen. Acht dagen lang zullen we in het dorp verschillende initiatieven aanbieden die elk een elementen van de hiphopcultuur zullen belichten. Het gaat van slam poetry en hiphop jam tot breakdance en graffiti. We bieden overdag workshops aan, ‘s avonds voorzien we steeds een volledige Gentse line-up.” Op de eerste dag wil Mathieu meteen indruk maken en voorziet hij enkele grote namen. “Alois & VLB, LoSabeS, San Andreas en No Sleep Richy zullen de eerste avond inzetten. Maar elke dagen komen er namen die echt de moeite waard zijn.”

Het hiphop dorp zal de tweede zaterdag van de feesten afgesloten worden met een special op het Walter De Buckplein bij Sint Jacobs, met een line-up van formaat met enkele grote Gentse hiphop artiesten. “Onder meer Fatih en de mannen van Uberdope zullen aanwezig zijn.” Ook zondag zal er hiphop te horen zijn, met een special op Polé Polé.

Volledig scherm Mathieu van Hip Hop Hooray © DVEG

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.