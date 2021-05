Mathias De Clercq over plexi-gate: “Geen boetes voor wie toch met plexischermen werkt”

Gent Kevers en Bentleys: “Mijn liefde voor Gent is enigszins te vergelij­ken met mijn affectie voor de kever”

5 mei De mooiste auto allertijden is voor mij de VW-kever. Dat krappe vehikeltje wordt al een halve eeuwigheid niet meer geproduceerd, dus ik mag het met een gerust hart bejubelen zonder dat u me ervan verdenkt gesponsord te worden. Het geluid van de kever doet nog steeds hoofden draaien, zijn markante lijn doet nog steeds harten smelten, diegene die hem bezit wordt overal getrakteerd op jaloerse blikken. De VW-kever is in zijn unieke zelve dé auto waarmee je wilt gezien worden… zolang je hem niet begint te vergelijken met de meest luxueuze Bentley natuurlijk. Mijn liefde voor Gent is enigszins te vergelijken met mijn affectie voor de kever. Ik weet dat er hier en daar wat rammelt, maar ik blijf vallen voor dat originele, dat anders-dan-de-rest. De naam Gent doet de harten van alle toekomstige studenten sneller slaan, van heinde en verre komen reizigers zich vergapen aan onze schitterende monumenten, wij Gentenaars worden getrakteerd op jaloerse blikken. Gent is dé stad waar je naartoe wilt… zolang je het maar niet met Parijs en Londen begint te vergelijken natuurlijk. Laat dat nu net zijn wat Toerisme Vlaanderen doet in haar nieuwe campagne om de Vlaamse kunststeden weer op de toeristische kaart te zetten. Voor mij en alle Gentenaars is en blijft onze stad de allermooiste ter wereld, zonder concurrentie, maar we mogen niet al te naïef zijn. In Parijs kan je met gemak een week van de ene naar de andere bezienswaardigheid lopen zonder 2 keer op dezelfde plaats te belanden. Doe daar voor Londen nog een dag of 2 bij. Beide metropolen bestuurden om beurten de hele wereld, wat ze tot op vandaag een ongekende kosmopolitische rijkdom opleverde. Met zulke steden moeten we ons niet proberen meten. Laat onze stad maar de gepimpte, verleidelijke oldtimer zijn waar iedereen voor smelt.