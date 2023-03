Mathias (23) kan op het nippertje ontwortelde populier ontwijken na stevige rukwind

Vermist meisje (13) na zes dagen teruggevon­den in woning van druggebrui­ker (29): “Hij misbruikte haar in ruil voor cocaïne”

Op de eerste dag van dit schooljaar bleek een 13-jarig meisje spoorloos verdwenen te zijn nadat ze was afgezet aan de schoolpoort in de Gentse wijk Sluizeken. Het meisje was weggelopen en had zes dagen lang onderdak gevonden bij de 29-jarige druggebruiker F.Z., die zich voor de rechter moest verantwoorden. Het was een ‘klant’ van F.Z. die uiteindelijk de gouden tip gaf aan de politie. Dit is wat het meisje overkwam.