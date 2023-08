Massale vechtpartij tussen buurtbewoners en krakende Roma’s in Muide: “We zijn de overlast beu”

Al jarenlang probleem in de stad

De amokmakers zijn de lokale bewoners van de volkse wijk en een aantal families Romazigeuners. De stad kampt al jaren met krakende Roma’s. Na het stopzetten van het project ‘postmobiel wonen’ op de Lübecksite aan de Afrikalaan, dat startte in november 2020 en onderdak bood aan 94 (bijna uitsluitend Roma) bewoners, zwerven de families rond in de stad. Ze streken al neer in Nieuw Gent en in de Bloemekeswijk. Sinds enkele maanden hebben ze nu ook de Gentse Muide als nieuwe woonplaats gekozen. Dat leidt tot heel wat onrust en een explosieve situatie in de buurt. “We zijn de onrust beu”, klinkt het bij de bewoners. “Intussen is de situatie onder controle. Er is voorlopig geen sprake van arrestaties of gewonden”, aldus De Sutter.