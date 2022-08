Massale toestroom richting autokeuring in Zwijnaarde: file op buitenring én parallelwegen

Gent Speakers Corner viert 10de verjaardag in het Stadhuis. “Begonnen op een bierbak, ondertus­sen zelfs al prins Laurent ontvangen”

Speakers Corner, het maandelijkse zondags debat, is intussen een begrip geworden in Gent. 10 jaar bestaat het concept al, en na heel wat omzwervingen is het Damberd voorlopig de vaste stek. Maar niet in september, want voor de 10de verjaardag wordt Speakers Corner georganiseerd in het Stadhuis.

1 augustus