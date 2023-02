Massa wielervolk op de been voor start Omloop aan ‘t Kuipke

Twee nieuwe Gentse restau­rants opgenomen in Bib Gourmand: een 34 jaar oud Thais restaurant en een Franse bistro

De nieuwe Michelingids komt weldra uit en daar zitten twee nieuwe Bib Gourmand-adresjes uit Gent in: een Thais restaurant in het Patershol dat al 34 jaar bestaat en een hippe Franse bistro in Sint-Amandsberg. “Het is een uitdaging om in deze moeilijke economische tijden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding aan te houden.”