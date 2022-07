Mascotte van Gentse gym is bijna zeventig, en één blok spieren: “Fitness heeft mijn leven gered”

GentWie regelmatig naar de fitness op de Korenmarkt gaat in Gent, weet dat daar een bijzonder figuur rondloopt. Guy Hutsebaut is bijna zeventig, maar hij ziet er fitter uit dan veel dertigers die er rondlopen. Elke dag traint hij er drie tot vier uur aan een stuk. “Fitness is een levensstijl voor mij”, zegt hij. “Mijn hele routine is errond gebouwd.”

“Fitnessen heeft mijn leven gered”, zegt Guy overtuigd, amper bezweet na een training van drie uur. Meer dan veertig jaar geleden is hij begonnen met trainen en vandaag is hij fitter dan ooit. De Gentenaar is bijna zeventig en heeft al een paar hartaanvallen achter de rug, maar fitness heeft hem er telkens weer door geholpen. Meer zelfs: het heeft ervoor gezorgd dat hij bleef leven. “Doordat ik zoveel train is mijn hart heel sterk. Anders had ik het nooit gehaald.”

Guy is zoveel decennia terug beginnen trainen door een vriend, in een privézaal. “Dat was toen enkel gewichtheffen, dat kwam over van Amerika”, glundert hij. “Ik heb toen ook toestellen gekocht voor bij mij thuis, maar toen de fitnesscentra opkwamen, heb ik die allemaal weer verkocht.” Guy heeft op meerdere plaatsen gewoond in de wereld, en dus ook getraind, maar de afgelopen tien jaar is de Basic Fit op de Korenmarkt zijn tweede thuis. “Toen ik nog werkte, kwam ik hier elke avond. Sinds mijn pensioen kom ik hier elke dag drie tot vier uur trainen.”

Volledig scherm Guy, bijna 70, fitter dan ooit. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Guy, bijna 70, fitter dan ooit. © Wannes Nimmegeers

Tweede thuis

De lockdown was dan ook een hel voor Guy: maandenlang bleven de deuren van de fitness gesloten. “Ik was echt kwaad toen. Ik ben dan maar op de buitentoestellen in het Rabotpark gaan trainen. Elke dag, door weer en wind, door regen en sneeuw. Ik ben blijven trainen, maar dat was toch niet hetzelfde. Ik kom naar de fitness om mij goed te voelen, maar nog meer voor het sociaal contact.”

In de fitness is Guy omringd door sportievelingen die zo goed als allemaal jonger zijn dan hij. Eén klant is vijf jaar ouder dan hem, maar die komt veel minder, en Guy zoekt hem nooit op. “Ik ben blijven stilstaan op een bepaalde leeftijd. Ik ben 67 nu, maar ik voel me nog 25. Wist je dat ik in een rusthuis woon? De hel. Zodra ik kan, ben ik de deur uit. Ik ga liever om met jonge mensen, daarom dat ik hier zo graag kom.”

Guy hoopt dat hij nog lang kan trainen, dat zijn lichaam nog lang zo jong blijft als zijn geest. Opdrukken gaat nog steeds vlot, maar 10 jaar geleden ging dat nog vlotter. “Mijn hele routine – eten, slapen, opstaan – is rond fitness gebouwd. Ik rook niet, ik drink niet, ik eet geen aardappelen, rijst of pasta. Ik raad het iedereen aan om zo te leven. Ik ben het levende bewijs dat het je leven kan redden.”

Volledig scherm Guy met zijn fitnessmaatje Caroline. © Wannes Nimmegeers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.