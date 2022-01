Marjan ziet mannen die hem met een fietsslot in elkaar sloegen terug in de rechtbank: “Het zicht in mijn linkeroog is bijna volledig weg”

Gent Dit zijn de bijzonder­ste winkels die in 2021 open gingen in Gent: van een kaviaar­shop tot een Harry Potter winkel

2021 was spijtig genoeg niet het jaar waarin we afscheid namen van corona, maar dat hield veel ondernemers er niet van om hun droom waar te maken. In Gent gingen het afgelopen jaar heel wat nieuwe winkels open. Met plezier halen we de tien bijzonderste daar voor u uit. Denk alvast aan een shop gefocust op kaviaar of een Harry Potter winkel.

4 januari