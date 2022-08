Mario wandelt de Dodentocht voor zijn dochtertje Elisa (8), die talloze epilepsie-aanvallen per dag heeft: “Zo veel mogelijk geld inzamelen voor haar school”

GENTJe moet er goed zot voor zijn of je hebt écht een missie voor ogen: Mario Vermeersch (50) trotseert op vrijdag de Dodentocht. Niet om iets aan zichzelf te bewijzen, maar om geld in te zamelen voor de school van dochtertje Elisa (8). Het meisje heeft tientallen epilepsie-aanvallen per dag, kon je al in onze krant lezen .

Schrijf deze namen maar in uw heldenboekje van 2022: Quinten en Nico Van de Walle, Steven Matthijs en Mario Vermeersch. Ze lopen op 12 en 13 augustus, als het goed zit, de ingekorte Dodentocht. Vier mannen op een calvarietocht met als missie zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Ten Dries. Da’s niet zomaar een schooltje, maar de plek waar Elisa (8), het dochtertje van Mario, naar school gaat. Niet evident: het meisje lijdt aan een zeldzame ziekte, het EFMR-syndroom.

Die genetische afwijking betekent concreet dat Elisa een zware ontwikkelingsachterstand heeft en elke dag talloze epileptische aanvallen krijgt, tot 160 per dag dus. Net zoals ruwweg de helft van haar collega’s zit Elisa ook op het autismespectrum. Met medicatie proberen artsen al jarenlang om Elisa’s ziekte onder controle te krijgen en af te remmen. Maar met slechts 80 lotgenootjes ter wereld is er eenvoudigweg zeer weinig geweten over het EFMR-syndroom.

Ten Dries

Gelukkig kan Elisa terecht in Ten Dries, een school in Landegem. Het meisje functioneert op het niveau van een driejarig kind, maar in Landegem kunnen kinderen en adolescenten tot 25 jaar terecht. Geen evidentie, er wordt voor een honderdtal kinderen op hun eigen niveau gewerkt. In het secundair wordt er aan de toekomst gewerkt: voor veel kinderen met een beperking ziet ook die er anders uit.

GENT: De familie Vermeersch, dochtertje Elisa (8) heeft een zware vorm van epilepsie. Hier: Elisa in haar speciale buggy.

Heel ver in de toekomst kijkt het gezin van Elisa niet. Papa Mario en mama Valerie maken er samen met hun twee oudere dochters en hun jongste zorgenkind het beste van, maar de school heeft wel een warme plek in hun hart. Vandaar het initiatief van papa Mario om geld in te zamelen voor de werking. Naast een school is Ten Dries namelijk ook een vormingscentrum en wordt er ook gewerkt met kinderen die er niet naar school gaan, maar wel een extra ruggensteuntje kunnen gebruiken.

100... of 65

Met drie collega’s wandelt Mario dus hopelijk de Dodentocht uit. Zelfs met een inkorting van 100 naar 65 kilometer door de hitte vraagt het flink wat voorbereiding en hydratatie. Wat extra steun van de drie anderen is dus zeker welkom. Je kan hen ook sponsoren, samen of apart, per afgelegde kilometer. Met die centen hoopt Mario zijn steentje bij te dragen aan de toekomst van Ten Dries, niet alleen voor Elisa, maar voor de talloze kinderen die er op hun niveau kunnen open bloeien.

Ook je steentje bijdragen? Sponsoren kan op de Giftenrekening van Ten Dries: BE87 9800 1480 8594

Je kan Mario en co volgen op de volgende nummers:

4328 - Nico Van De Walle.

4823 - Mario Vermeersch

9534 - Quinten Van de Walle

3638 - Steven Matthys.