Mario heeft 20 jaar aan zijn boek gewerkt, en nu draait alles in de Soep

Brasserie met de trein­coupés bereikt eindstati­on: “Na 40 jaar is het tijd om te stoppen met de Dampoort”

Einde van een tijdperk. Aan de Dampoort houdt de enige trein die altijd stipt op de afspraak was er mee op. Brasserie Dampoort, met de bekende gevel en echte treinzetels in het interieur, sluit eind volgende week definitief de deuren. De uitbater gaat Jean-Pierre Reynaert (61) gaat met pensioen en het gebouw is verkocht.