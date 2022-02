Marijn Devalck en Bob De Moor schitteren 40 jaar na Paradijsvogels eindelijk samen op grote doek in Vlaamse release Adam & Eva: “Bob bleef me bij als mijn eerste lief, dat is altijd iets speciaals”

Meisje van zes maanden oud dat gewond raakte in kinderdag­ver­blijf is overleden

Het meisje van zes maanden oud dat levensgevaarlijk gewond raakte in het kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke, is overleden. Dat bevestigt het parket aan ‘VTM Nieuws’. De verantwoordelijken van de crèche die opgepakt werden voor verhoor, hebben een nacht in de cel doorgebracht en verschijnen vrijdag voor de onderzoeksrechter in Gent.

18 februari