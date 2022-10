Marijn (41) benoemd tot één van de beste patissiers-chocolatiers ter wereld: “Een bekroning voor het harde werk van de afgelopen 20 jaar”

GentMarijn Coertjens (41) groeide op zonder patisseriecultuur en toch werd hij een topper in het vak. Nadat hij op heel wat prestigieuze plekken werkte in binnen- en buitenland, opende hij een eigen patisserie-chocoladewinkel in hartje Gent. Die werd nu benoemd tot één van de beste van de wereld. “Ik mag me nu meten aan zaken waar ik al jarenlang naar opkijk.”

Marijn groeide op in Baarle-Hertog, een Belgisch dorp volledig omringd door Nederland. “Zonder patisseriecultuur”, zegt hij zelf. Toch koesterde hij al van jongs af aan een liefde voor patisserie en chocolade, die enkel maar groeide toen hij voor bakker ging studeren. Erna ging hij bij verschillende Belgische patissiers aan de slag, onder hen de vermaarde patissier Marc Ducobu, die ook zijn mentor werd.

Een stage in Japan, waar hij leerde van de meest gerenommeerde chefs van het land, vormde het startschot van Marijns buitenlandse carrière. Voor hij zijn eigen patisserie-chocoladewinkel begon in Gent, werkte hij in verschillende keukens over heel de wereld. Zo was hij jarenlang chef-chocolatier in één van de meest gerenommeerde hotels ter wereld: The Peninsula in Hongkong. “Mijn creativiteit was ongelimiteerd daar”, blikt Marijn terug. “Waarom ik voor Gent heb gekozen erna? Mijn broer was in Deinze gaan wonen en ik wilde dicht bij hem zijn, al keek ik ook naar Antwerpen. Toen dit historische pand vrij kwam, was ik meteen verkocht.”

De winkel op het einde van de Burgstraat is intussen – na 5,5 jaar – een gekend adres voor kenners van de betere patisserie en chocolade. In de ronde, witte toonbank liggen prachtige taartjes. Erachter staan broden, chocolade en koekjes uit. Achter de glazen wand zie je Marijn en zijn team elke dag hard aan het werk “Elke dag proberen we het allerbeste af te leveren”, aldus Marijn. En dat gaat niet onopgemerkt. Kijk maar naar het plakkaat van Relais Desserts dat net voor het weekend onthuld werd aan de ingang van de winkel.

Volledig scherm Marijn Coertjens bij het plakkaat dat aanduidt dat hij één van de beste patissiers/chocolatiers ter wereld is. © Jill Dhondt

In de prijzen

Relais Desserts is een internationale vereniging die al 35 jaar de elite van de patisserie bekroont. Om lid te worden moet je aan verschillende criteria voldoen en verschillende, soms onaangekondigde, controles doorstaan. Zo beoordelen de grootmeesters de patisserie- en chocoladewinkels op basis van algemene uitmuntendheid, uitstraling, de kwaliteit en originaliteit van de producten, de invulling en het onderhoud van de ateliers, de bediening, het personeelsbeleid en de carrière van de patissier in het algemeen.

Over de hele wereld zijn er maar een honderdtal patissiers en chocolatiers die lid zijn van Relais Desserts. Wie er deel van uitmaakt, behoort dan ook tot de absolute wereldtop. In ons land zijn er maar vier patissiers die de titel dragen: Marc Ducobu, Del Rey, Darcis en nu dus ook Marijn Coertjens. “Het voelt als een bekroning voor het harde werk van de afgelopen 20 jaar”, zegt Marijn tevreden. “Ik mag me nu meten aan zaken waar ik al jarenlang naar opkijk.”

Het is niet de eerste keer dat Marijn een indrukwekkende prijs of samenwerking binnenhaalt. In 2011 behaalde de chocolademeester al brons op de ‘Coupe du Monde de la patisserie’ in Frankrijk. In 2015 werd hij Belgisch Kampioen op de ‘Belgian Chocolate Masters’ en veroverde hij de bronzen medaille op het wereldkampioenschap ‘World Chocolate Masters’. Hij maakte ook al desserts en gaf workshops voor luxemerken zoals Louis Vuitton, Rolls Royce, Chanel en Tiffany.

Winnaarstaartje

Speciaal voor Relais Desserts ontwikkelde de chocolademeester een taartje dat vanaf dit weekend in de winkel ligt in de Burgstraat. Bestaande uit een mousse van hazelnoot met compote van abrikoos op een biscuit. Bovenop rust een zoete dumpling – een restant van zijn Aziatische avonturen – met deeg uit marsepein van hazelnoten, gevuld met compote van abrikoos. “Het eens wat anders qua smaak en beleving”, zegt Marijn trots. Zoals alle taartjes van Martijn lijkt het zonde om het op te eten, omdat het er zo mooi uitziet, maar het is nog meer zonde om het te laten staan. Ga dus zeker eens langs om er zelf van te smullen én om Marijn te feliciteren. Het gebeurt niet elke dag dat je benoemd wordt tot een van de beste patissiers/chocolatiers ter wereld.

Marijn Coertjens, Burgstraat 151, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 7.30 uur tot 18 uur. Op zondag tot 13 uur.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.