Mariette (64) neemt afscheid van Sint-Lucas ziekenhuis na een loopbaan van 50 jaar: “We werkten hard, want we konden toch nergens heen”

Gevangene (47) ontsnapt tijdens penitenti­air verlof en zet handel in speed op poten terwijl hij 15 maanden onderduikt

Een Aalsterse gevangene (47) ontsnapte in juni 2020 uit de gevangenis van Oudenaarde, waar hij een celstraf uitzat voor drugsfeiten. De voortvluchtige was in de 15 maanden dat hij ondergedoken leefde een handeltje in speed begonnen. Het was uiteindelijk een van zijn klanten die hem verklikte bij de politie.

25 maart