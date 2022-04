Marc (67) brengt boek uit over Citadelpark: “Gebaseerd op de vele wandelingen met mijn kleinkinderen”

Enkele weken geleden lag het Citadelpark nog vol vuilnis. Een hoop jongeren hadden er een feestje gebouwd, maar hun afval niet meegenomen. De Stad weigerde om het park nog op te ruimen. Toch lag het er proper bij op de voorstelling van Marc zijn nieuwe boek. “Dat is gebaseerd op de vele wandelingen die mijn kleinkinderen en ik maakten tijdens de pandemie”, zegt hij. “Ze mochten het huis even niet meer in, dus trokken we het park in. Dat deden we ervoor ook al, maar niet zo vaak. Het duurde niet lang voor we tientallen naamzuiltjes ontdekten, verbonden aan bomen.”

De zuiltjes vormden de aanleiding voor het boek. Daarin laat Marc elke boom een verhaal vertellen. “Dat kan een verhaal over de natuur zijn, over een gebouw in het park, over de plannen of over de toekomst. Het is geen historisch werk, maar een boek waar voor elk wat in zit. Een boek waar een zesjarige tot een honderdjarige van kan genieten.” Leo De Bock zorgde voor foto’s, Saskia Rogge voor tekeningen. Burgemeester Mathias De Clercq en schepen van Cultuur Sami Souguir leverden elk een bijdrage.

Volledig scherm Burgemeester Mathias De Clercq en schepen Sami Souguir kregen elk een exemplaar van het boek 'Citadelpark'. © Jill Dhondt

“De afgelopen weken kwam het park minder positief in het nieuws, maar dat mag ons niet doen vergeten hoe bijzonder het is”, zei De Clercq bij de voorstelling van het boek. “Het heeft een onduidelijke structuur, veel hoekjes en kantjes, maar ook veel schoonheid. Als ik door het park wandel, denk ik altijd terug aan mijn studententijd. Toen ik na het uitgaan via het park naar huis liep, met een pakje frieten in de hand.” Ook schepen Souguir deelde zijn herinneringen aan het park, maar vertelde ook over de herwaardering die op het programma staat. “We zullen het in ere herstellen. Binnen een paar jaar zal je een update moesten schrijven”, knipoogde hij naar Marc.

De burgemeester en de schepen kregen elk een getekend exemplaar van het boek. De opbrengst daarvan gaat naar Ensemble vzw, de tijdelijke invulling van het schutdok in het Citadelpark.

Het boek is vanaf verkrijgbaar in de boekhandel voor 29,95 euro.

Volledig scherm Het boek 'Citadelpark' is nu verkrijgbaar in de boekhandel. © Jill Dhondt