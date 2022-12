Mannen proberen illegaal kleine honden te verkopen langs de weg: “Bel meteen naar de politie als je ze ziet”

Volleybal CEV Cup Aziliz Divoux (VDK Gent): “Zaterdag met de kop omhoog naar Charleroi”

VDK Gent won de heenwedstrijd van de 1/16 finales voor de CEV Cup tegen Volero Zürich met 3-1. Volgende week dinsdag wordt de terugwedstrijd - opnieuw in de Edugo Arena - gespeeld. In Zürich bleek verbazend genoeg geen enkele zaal beschikbaar. Tussen deze twee Europese confrontaties door staat nog de belangrijke competitiematch in Charleroi op het programma. De VDK-vrouwen moeten in 2022 nog twee keer knallen.

15 december