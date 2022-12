Man zwaargewond bij steekpartij in Baliestraat

De feiten speelden zich zaterdagavond af in een woning in de Baliestraat, een rustige buurt in de omgeving van het Stadsmuseum (STAM) in Gent. Een man, geboren in 1971, raakte er zwaargewond nadat bij werd neergestoken. Het parket is karig met commentaar en wijst erop dat de feiten zich in een huiselijke ruzie afspeelde. Maar over de identiteit van de drie andere aanwezigen en zelfs het geslacht, wordt geen commentaar gegeven.