Man veroordeeld die met een smoesje naar de dokter en tandarts ging om te masturberen: “Dood van mijn neefje had grote impact op mij”

De man sloeg tweemaal toe in de zomer van vorig jaar. Begin juli maakte hij een afspraak bij een dokter in Ledeberg. Hij begon een verhaal te vertellen dat hij met een ‘probleempje’ zat in de buurt van zijn schaamstreek en dat de dokter hem moest helpen. Vervolgens vroeg hij uitdrukkelijk om de deur te sluiten. Al snel werd duidelijk waarom.

Beperkt schuldinzicht

Het ‘probleem’ bleek een erectie te zijn. De man, nota bene vader van een jong kind, deed zijn broek omlaag en begon te masturberen. Twee maanden later wilde hij zijn ‘probleem’ opnieuw laten verhelpen. Deze keer door een tandarts in Ledeberg. Het duurde even vooraleer de twee slachtoffers klacht indienden, omdat ze naar eigen zeggen niet goed wisten hoe met de situatie om te gaan. Uiteindelijk zetten ze toch de stap, waarna de man ingerekend kon worden.

In de rechtbank toonde de man schuldinzicht, weliswaar enkel voor het eerste incident. “Ik heb ontzettend veel spijt van het eerste incident. Twee dagen voordien was mijn jong neefje om het leven gekomen bij een ongeval, waardoor ik niet helder was”, verklaarde hij. Het tweede incident betwist hij. “Het was een warme dag en ik had een short aan. Ik was wat aan het wrijven omdat ik aan het zweten was, maar ik was niet aan het masturberen.”