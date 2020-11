Man uit Sint-Martens-Latem moet RSZ 1,6 miljoen euro betalen wegens fraude met poetsvrouwen

Villa blijft behouden

Geen bewijs

Hans Rieder, de advocaat van de beklaagde, reageerde ontsteld tijdens de behandeling van het proces. “Dit kan gewoon niet. Welke financiële transactie heeft het openbaar ministerie blootgelegd? Welke storting of actie is er achterhaald? Het arbeidsauditoraat bewijst niets. Het zegt ‘hij woont in Latem aan de Golf, hij moet wel gestolen hebben want hij is niet van rijke afkomst’. Ik kan u zeggen dat hij en zijn vrouw afkomstig zijn van heel rijke families. Het gaat om een villa van een slordige vijf of zes miljoen euro. Of nu misschien negen of tien miljoen, want iedereen wil nu een huis met tuin door corona. Er is nul komma nul bewijs dat het afkomstig zou zijn van een misdrijf.”