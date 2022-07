Man riskeert drie jaar cel voor belaging ex-partner: “Stuurde filmpje met voodooritueel en riep dat hij haar zou vermoorden”

Kinderen stiekem opzoeken

Voodoo

Amper een maand later doet zijn ex aangifte bij de politie. Ze had een filmpje gekregen waarin de man een voodooritueel uitvoerde. Daarbij liet hij duidelijk verstaan dat hij haar wilde vermoorden. “Voodoo leeft in de Nigeriaanse cultuur. Het is logisch dat het slachtoffer hier bang voor is”, zegt het openbaar ministerie. “Wat de man betreft, die stelt zijn eigen cultuur boven de Belgische wet. Zelfs bij de politie riep hij dat hij zijn ex sowieso om het leven ging brengen.” Voor het openbaar ministerie voldoende om een zware straf te eisen. De man hangt nu een celstraf van drie jaar boven het hoofd. Raan Colman, de advocaat van de man, vraagt om een probatiestraf, zodat hij geholpen kan worden met zijn problematiek. “Ik vraag een laatste kans zodat ik mijn kinderen kan zien”, sprak de man nog. Vrijdag al is er uitspraak in de zaak.