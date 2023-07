Man probeert twee personen van de baan te rijden in Gent

Podium op Groente­markt valt opvallend klein uit: “We zijn in 't zak gezet”

De Groentemarkt, waar het gegarandeerd elke avond ‘bakske vol’ is tijdens de Gentse Feesten, heeft dit jaar een opvallend klein podium. Té klein eigenlijk, voor het massa-evenement. “Dat was helemaal niet de bedoeling”, zeggen organisatoren Frank en Helena Batslé. “We zijn in ‘t zak gezet en we vonden uiteindelijk geen ander podium meer. Het was dit of niks.”