Man om het leven gebracht aan het Rabot: verdachte zit reeds 7 maanden in de cel

Gent Gents museum brengt kunst naar ziekenhui­zen: “Patiënten even in een andere wereld brengen”

Niet iedereen is in staat om het S.M.A.K. te bezoeken, onder meer omdat ze langdurig in het ziekenhuis liggen. Daarom brengt het Gents museum kunst tot in de ziekenhuizen. Vanaf deze week doen ze een grote tour door het land.

14 juni