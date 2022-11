Man neemt driejarig zoontje mee op dievenpad: “Ik wil beginnen werken om mijn slachtoffers te vergoeden”

Het gerecht heeft weet van 14 feiten waarop de dertiger diefstallen pleegde. De man werd na zijn zesde diefstal al eens gedagvaard, maar daar trok hij zich niet veel van aan en hij bleef volharden in de boosheid. Zijn modus operandi was telkens dezelfde. De beklaagde stal flessen sterke drank die hij in zijn broek naar buiten smokkelde om deze nadien door te verkopen op straat. Hij nam ook zijn driejarige zoontje mee om geen argwaan te wekken bij het winkelpersoneel. In totaal maakte hij voor minstens 3.500 euro buit.

Veelpleger

De man had voordien in België nog geen strafbare feiten gepleegd, maar woonde ook nog maar twee maanden in ons land. In andere Europese landen bleek hij wel al verschillende veroordelingen opgelopen te hebben. Volgens het openbaar ministerie trok de man met zijn gezin van land tot land en vertrok hij ergens wanneer de grond te heet onder zijn voeten werd. “Wat komt u hier doen in ons land, meneer? U spreekt de taal niet en u werkt niet”, sprak de voorzitter fronsend. De man verklaarde in de rechtbank dat hij zijn levensstijl wil veranderen. “Ik ben in de gevangenis Nederlands aan het leren en wil beginnen werken om alle schade aan mijn slachtoffers terug te betalen”, beloofde hij.