Man moet bevrijd worden uit Sint-Baafskathedraal omdat hij sluitingsdeuntje niet hoort

Oostakker Haaientan­den na twee dagen terug overschil­derd in Oostakker, tweede zebrapad in aantocht

14 januari Na 7 jaar vragen kreeg de Groenstraat in Oostakker maandagochtend eindelijk het langverwachte zebrapad, nadat enkele dagen voordien een 10-jarige jongen werd aangereden door een bestelwagen. Bij die werken werden in de Smalle Heerweg ook haaientanden geschilderd. Hierdoor liep het verkeer in het honderd, want volgens de verkeersborden was er wél voorrang van rechts. Opnieuw schilderen dus.