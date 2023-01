Man hangt zware boete boven het hoofd nadat hij dronken een ongeval veroorzaakt

Gent Oud-politie­woord­voer­der voor 15.000 euro opgelicht met valse factuur: “Zelfs alle opgesomde onderdelen van m’n nieuwe keuken klopten”

Manuel Mùgica Gonzalez is tijdens zijn verbouwingen voor goed 15.000 euro opgelicht, al is de kans groot dat dat geld gerecupereerd wordt. Hij ontving geen valse e-mail of een verdacht Whatsapp-bericht, wel een factuur voor zijn nieuwe keuken die er doodnormaal uitzag. Hij betaalde, alleen bleek die factuur vervalst. “Alle gegevens klopten, alleen het rekeningnummer niet", begint hij zijn verhaal.

24 januari