Man giet fles water over hoofd van nietsvermoedende studente (18) aan Sint-Pietersstation: “Je hebt geluk dat ik je niet neersteek”

voetbal jupiler pro league Julien De Sart kijkt vooruit na immense teleurstel­ling met AA Gent: “Moeten tonen dat we in play-off 1 thuishoor­den”

Over de noodlottige nederlaag van AA Gent tegen KV Oostende vloeide al heel wat inkt. Logisch, want de Buffalo’s hadden het halen van play-off 1 aangestipt als doelstelling en het liep net tegen een degradant fout. Gedane zaken nemen geen keer en AA Gent moet nu alles op alles zetten om play-off 2 te winnen en zo nog kans te maken op Europees voetbal. Ook Julien De Sart wil niet blijven hangen in de teleurstelling, ook al was die groot.