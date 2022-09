Man gaat extreem ver na relatiebreuk en verft ‘hoer’ op wagen van ex: “De belaging duurde langer dan de relatie”

De relatie tussen de beklaagde en het slachtoffer liep in mei van vorig jaar op de klippen. In totaal waren ze zo’n vijf maanden samen geweest, maar de man kon zich niet neerleggen bij de relatiebreuk. In de maanden die volgden vertoonde hij steeds vaker problematisch gedrag. “Mijn kinderen voelen zich niet langer op hun gemak”, zei de vrouw in de rechtbank.

Camera gekocht

In de eerste weken ging het voornamelijk om telefonische belaging. Zo stuurde hij honderden sms’en, belde hij om de haverklap, verstuurde hij mails en zocht hij contact via sociale media. Stelselmatig ging hij verder en verder. Zo trok hij richting de woning van de vrouw, waar ze met haar twee kinderen woonde, om haar een oogje in het zeil te houden. Het ging zelfs zo ver dat de vrouw een camera aanschafte.

Maar dat hield de man niet tegen. Hij bleef opduiken en kreeg zelfs een contactverbod opgelegd. Maar dat gooide enkel olie op het vuur. Niet veel later trok hij opnieuw richting de woning van de vrouw en schilderde hij het woord ‘hoer’ op haar wagen. “Dat is traumatisch, zowel voor de vrouw als voor de kinderen. Zij zagen hoe hun mama in tranen uitbarstte op het moment dat ze hen naar school zou brengen", klonk het bij het openbaar ministerie. Zij vorderden een celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro. De vrouw gaf nog aan te zullen verhuizen, nadat ze eerder haar gsmnummer al noodgedwongen veranderde. “Dit is niet langer houdbaar. Mijn kinderen leven voortdurend in angst. Het moet echt stoppen.”

