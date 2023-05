Man doodgeschoten in Gent na huiszoeking door politie, in kader van drugsonderzoek: “Mogelijk meerdere schoten gelost”

Opnieuw uitstel in rechtszaak Schild & Vrienden: Hof van beroep moet zich eerst uitspreken over wrakings­ver­zoek

In de zaak rond Schild & Vrienden heeft Abderrahim Lahlali, de advocaat van burgerlijke partij Jihad Van Puymbroeck, een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechtbankvoorzitter die de zaak wou behandelen op 12 september. Van Puymbroeck bevindt zich dan in het buitenland om te trouwen met haar verloofde en wil graag zelf het woord nemen tijdens de zitting. Voorzitter Jan Van Den Berghe besliste om zich niet terug te trekken, waardoor het Gentse hof van beroep zich moet uitspreken over het wrakingsverzoek.