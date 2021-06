Man dood aangetroffen naast scootmobiel

Gent Vanaf woensdag redders op de Blaarmeer­sen. Waar kan en mag je zwemmen deze zomer?

8 juni Met dit warme weer zat er uiteraard al volk in de zwemvijver aan de Blaarmeersen, maar officieel mag dat helemaal niet. Zwemmen mag enkel als er redders zijn. Woensdag verschijnen die voor het eerst, voorlopig enkel op woensdagnamiddag en in het weekend. In de zomermaanden zijn de redders er permanent, want dan is het aantal zwemplaatsen in Gent beperkt.